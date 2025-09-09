ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомо

Вівторок 09 вересня 2025 12:14
UA EN RU
Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомо У Луцьку натовп атакував службовий транспортний засіб групи оповіщення (фото: facebook.com/volynarmy)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 вересня, натовп у Луцьку атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.

Докладніше про обставини інциденту та реакцію на нього правоохоронців і ТЦК, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сталось у Луцьку: реакція поліції

Згідно з інформацією поліції Волинської області, інцидент у Луцьку стався близько 8 години ранку вівторка, 9 вересня, на вулиці Набережній.

Зазначається, що група оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який:

  • не пред'явив військово-облікові документи;
  • не виконував законні вимоги правоохоронців;
  • втік на закриту територію по вулиці Набережній.

При цьому "зібрався натовп людей, які":

  • пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення;
  • зачинили ворота;
  • заблокували виїзд.

"На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини", - додали у прес-службі поліції у Telegram.

Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомоПублікація правоохоронців (скриншот: t.me/policevolyn/8493)

Що про конфлікт розповіли в обласному ТЦК

Дещо згодом про обставини конфліктної ситуації в Луцьку розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.

"9 вересня 2025 року у м. Луцьк, на вул. Набережній, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП спільно з представниками поліції проводила перевірку військово-облікових документів", - поділилась група комунікацій ОТЦК у Facebook.

Уточнюється, що під час заходів було виявлено чоловіка без необхідних документів. При цьому громадянин:

  • відмовився виконати законні вимоги;
  • намагався сховатися на території житлового комплексу.

У ТЦК додали, що в цей час "навколо службового авто зібралися цивільні особи", які пошкодили службовий автомобіль групи оповіщення:

  • викрутили та вкрали ніпелі з коліс;
  • вибили скло;
  • заблокували виїзд транспорту.

"Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, було викликано карету швидкої допомоги", - зауважили у ТЦК і підтвердили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та осіб, причетних до правопорушення.

Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомоПублікація ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

При цьому згідно з публічним звітом командування Сухопутних військ Збройних сил України за серпень, 91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками.

Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про мобілізацію, повістки та покарання за порушення військового обліку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Волинська область Національна поліція служба в армії ТЦК Мобілізація в Україні Військовий облік Документи
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України