Натовп у Луцьку атакував і пошкодив службове авто ТЦК: що відомо
Сьогодні, 9 вересня, натовп у Луцьку атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.
Докладніше про обставини інциденту та реакцію на нього правоохоронців і ТЦК, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що сталось у Луцьку: реакція поліції
Згідно з інформацією поліції Волинської області, інцидент у Луцьку стався близько 8 години ранку вівторка, 9 вересня, на вулиці Набережній.
Зазначається, що група оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який:
- не пред'явив військово-облікові документи;
- не виконував законні вимоги правоохоронців;
- втік на закриту територію по вулиці Набережній.
При цьому "зібрався натовп людей, які":
- пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення;
- зачинили ворота;
- заблокували виїзд.
"На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини", - додали у прес-службі поліції у Telegram.
Публікація правоохоронців (скриншот: t.me/policevolyn/8493)
Що про конфлікт розповіли в обласному ТЦК
Дещо згодом про обставини конфліктної ситуації в Луцьку розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.
"9 вересня 2025 року у м. Луцьк, на вул. Набережній, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП спільно з представниками поліції проводила перевірку військово-облікових документів", - поділилась група комунікацій ОТЦК у Facebook.
Уточнюється, що під час заходів було виявлено чоловіка без необхідних документів. При цьому громадянин:
- відмовився виконати законні вимоги;
- намагався сховатися на території житлового комплексу.
У ТЦК додали, що в цей час "навколо службового авто зібралися цивільні особи", які пошкодили службовий автомобіль групи оповіщення:
- викрутили та вкрали ніпелі з коліс;
- вибили скло;
- заблокували виїзд транспорту.
"Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, було викликано карету швидкої допомоги", - зауважили у ТЦК і підтвердили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та осіб, причетних до правопорушення.
Публікація ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)
Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
При цьому згідно з публічним звітом командування Сухопутних військ Збройних сил України за серпень, 91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками.
Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про мобілізацію, повістки та покарання за порушення військового обліку.