У Тернополі "прильоти" по об'єктах інфраструктури, частина міста без світла

Російські війська сьогодні вночі, 6 червня, нанесли комбінований удар по Тернополю з використанням ударних дронів та ракет. Повідомляється про влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Тернополя Сергія Надала.
"У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби", - зазначив мер міста.
Він також рекомендував щільно зачинити вікна.
"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - додав він.
Нагадаємо, російська армія сьогодні масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.
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Відомо також, що вибухи лунали у Луцьку. А у Київській області зафіксовано руйнування у трьох районах.
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