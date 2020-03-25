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В Тернополе заразился коронавирусом врач

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 08:36
В Тернополе заразился коронавирусом врач
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Тернопольской области уже 6 случаев заражения коронавирусом

Зафиксирован первый случай коронавируса в Тернополе, заразился врач-стоматолог. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

В ОГА отметили, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области.

"Зафиксирован первый случай COVID-19 в Тернополе. Это врач-стоматолог", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что заразился мужчина 1965 года рождения, он был в Австрии. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, обследуется около контактных лиц.

Также в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве.

Добавим, в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене. Кроме того, лабораторно было подтверждено два случая заболевания коронавирусом в Тернопольской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые с контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Добавим, Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а именно запрещается работа киосков с шаурмой, приготовление и продажа кофейных напитков.

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