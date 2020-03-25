ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГСЧС назвала число зараженных коронавирусом в Украине

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 08:13
ГСЧС назвала число зараженных коронавирусом в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус зафиксировали в 13 областях и Киеве

По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в ГСЧС отметили, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г.. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что вечером 24 марта количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, выросло до 31 человека.

Напомним, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета, и у которого подозревают заболевания коронавирусом.

Добавим, Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а именно запрещается работа киосков с шаурмой, приготовление и продажа кофейных напитков.

Цена спасения: сколько украинцы заплатили за эвакуацию домой Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 25 марта
Новости Украины ГСЧСКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь