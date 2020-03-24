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В Киевской области коронавирус подтвердили у беременной

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 20:56
В Киевской области коронавирус подтвердили у беременной
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У беременной женщины из Ирпеня обнаружили коронавирус

В Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя и.о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.

Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирование коронавирусом.

"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним подтвержденным данным Министерства здравоохранения в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Из них 15 на территории Киевской области, еще 29 в городе Киеве. Всего от COVID-19 в Украине умерли три человека.

Кроме того, лабораторно было подтверждено два случая заболевания коронавирусом в Тернопольской области. Оба результата были лабораторно подтверждены у жителей Монастырского района.

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