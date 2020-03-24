Коронавирус в Тернопольской области: полиция ищет 500 контактных лиц зараженного

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На период общения с людьми, священник не знал, что заражен

В Тернопольской области в священнослужителя Олега Винникова обнаружили коронавирус, теперь полиция разыскивает около 500 человек, которые с ним контактировали. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что на период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

"Мы подсчитали в полиции, что за неделю он контактировал с около 500 людьми, он был на церковных службах, он проводил погребальный обряд. И сейчас мы ищем этих людей. Я называю эту фамилию - все, кто контактировал с Олегом Винниковим, пожалуйста, оставайтесь дома и звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы", - заявил Геращенко.

Напомним, в Тернопольской области зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Добавим, мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Сейчас в столице 29 случаев заражения.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.