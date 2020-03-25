У Тернополі заразився коронавірусом лікар

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Тернопільській області вже 6 випадків зараження коронавірусом

Зафіксований перший випадок коронавірусу в Тернополі, заразився лікар-стоматолог. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

В ОДА зазначили, що це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області.

"Зафіксований перший випадок COVID-19 у Тернополі. Це лікар-стоматолог", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі додали, що заразився чоловік 1965 року народження, він був у Австрії. Зараз він отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.

Такожв ДСНС повідомили, що станом на 7 годин 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві.

Додамо, у Київській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом - захворіла вагітна жінка в Ірпені. Крім того, лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Додамо, Київ підсилює обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19, а саме забороняється робота кіосків з шаурмою, приготування та продаж кавових напоїв.