В Киеве закрывают киоски с кофе и шаурмой

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также запрещается реализация в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив

Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а именно запрещается работа киосков с шаурмой, приготовление и продажа кофейных напитков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что также запрещается реализация в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив.

"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков, а также по запрету реализации в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажа кофейных напитков", - сообщает КГГА.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (88%) беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Согласно опросу, те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют только 6% населения.

Ранее сообщалось, на 24 марта выявлено 97 инфицированных коронавирусом в Украине. Заболеваемость продолжает расти ежесуточно и охватывает новые регионы страны.

Отметим, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавируса. Впоследствии с 23 марта в Киеве ввели запрет на пользование общественным транспортом людям, которые не являются работниками критической инфраструктуры.