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В Тернопольской области подтвердили два новых случая коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 18:44
В Тернопольской области подтвердили два новых случая коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оба подтвержденных случая у жителей Монастырского района

В Тернопольской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Как отметили в штабе, оба результата были лабораторно подтверждены у жителей Монастырского района.

"Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным COVID-19 - тоже жительница Монастырского района, 1979 г.р. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастыриской больницы", - говорится в сообщении.

Таким образом в Тернопольской области количество случаев инфицирования коронавирусом выросло до 4.

Отметим, по состоянию на 18:00 в Украине официально подтвердили 97 случаев коронавируса. Из них два случая были в Тернопольской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые с контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

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