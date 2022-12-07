Терміни першого фінансового "Рамштайну" та блокування виплат від ЄС: новини за 6 грудня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що перший фінансовий "Рамштайн" може відбутися на початку 2023 року. Тим часом Угорщина вирішила заблокувати 18 млрд доларів для нашої країни від Євросоюзу.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 6 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові 5 грудня знищили 510 окупантів та ворожий гелікоптер.

Російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області 5 грудня.

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у вівторок, 6 грудня, повідомив про рішення сформувати батальйони самооборони з мешканців області.

Українські військові атакували позиції ворожої ЗРК. А у Донецькій області вдалося виявити факт масового дезертирства російських окупантів.

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, активізувати заклик і набирати більше людей до лав Збройних сил України на даний момент не потрібно, оскільки кількість особового складу є достатньою.

Шмигаль розповів, коли може відбутися перший фінансовий "Рамштайн"

Перше засідання фінансового "Рамштайну" для України може пройти у першому кварталі 2023 року, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, робота у такому форматі де-факто вже відбувається. І наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглядатимуться питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.

Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро від ЄС

Угорщина сьогодні, 6 грудня, заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

"Як і очікувалося, під час сьогоднішньої зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі не було надано зелене світло на 18 мільярдів євро ЄС для України. Угорщина все ще блокує виділення, щоб зберегти власні кошти ЄС", - розповів журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Росія має ракети на кілька масштабних атак. Після вийде в нуль, - Буданов

У РФ залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні. Після чого росіяни вийдуть на повний нуль, розповів начальник ГУР Кирило Буданов.

"Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли до критичного мінімуму. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що, в принципі, дуже погано для самої Російської Федерації", - каже він.

Україна повернула з полону 60 військових

У вівторок, 6 грудня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 60 українських військових.

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та дві жінки, 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів. Це найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живі. За це, зокрема, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя. Героїв уже чекають будинки рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя", - розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Проситься на обмін у Росію. Брат Царьова отримав 5 років в'язниці

До 5 років в'язниці засуджено брата колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту "Новороссия" Олега Царьова . Він готував вибухи у Дніпропетровській області, а зараз проситься на обмін до Росії.

"Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації в Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на рашистів українців, які перебувають у полоні", - сказано в повідомленні. СБУ

Оборона Києва. Сирський розповів, як вдалося захистити столицю

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, на початку повномасштабного вторгнення Росії оборона Києва залежала від ситуації в Мощуні - невеликого села на північному заході від столиці.

Тільки після того, як противнику не вдалося зайняти цей населений пункт, зрозуміли, що Київ вдалося врятувати.