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РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга

11:06 13.09.2026 Нд
2 хв
Глава МЗС публічно звернувся до всіх союзників
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (facebook.com/andrij.sybiha)
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Вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару поблизу українсько-польського кордону в Ягодині

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Це путінський терор, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери", - наголосив Сибіга.

На цьому тлі дипломат вкотре закликав світ не зволікати та зупинити Росію, поки не стало надто пізно.

Глава МЗС України закликав союзників застосувати всю силу санкцій проти агресивного режиму диктатора Володимира Путіна.

Він нагадав, наскільки важливо змусити Москву відчути наслідки її терору.

"Не половинчасті рішення, а рішучі та потужні кроки. Повне торговельне ембарго. Повна заборона на в'їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу", - додав Сибіга.

За словами глави МЗС, Путін має зрозуміти, що його варварство зустріне рішуча відповідь, яка підвищить для нього ціну війни до неприйнятного рівня.

"Це єдиний спосіб його зупинити", - підсумував Сибіга.

Оновлено об 11:18

Як повідомив у коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, росіяни не влучили безпосередньо в пункт пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Раніше інформація про удар по ПП ширилася в соціальних мережах, однак речник прикордонної служби її спростував.

За словами Демченка, ПП "Ягодин" наразі працює у штатному режимі. Він також додав, що ворог влучив у залізничну інфраструктуру. Усі наслідки наразі уточнюються.

Оновлено о 11:29

На Волині поблизу українсько-польського кордону російський дрон атакував локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави, повідомили в "Укрзалізниці".

Унаслідок удару пасажири не постраждали.

Атака сталася, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

Нагадаємо, вночі 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну - ми зібрали всю інформацію про наслідки цього повітряного нападу.

Також стало відомо, скільки цілей змогли знешкодити сили ППО.

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Андрій Сибіга Війна Росії проти України Атака дронів
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