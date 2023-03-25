На території Росії хочуть заборонити діяльність МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін запропонував заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як суд видав ордер на арешт президента Володимира Путіна за воєнні злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Володін, союзник Путіна, заявив, що до російського законодавства необхідно внести поправки, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території Росії та карають усіх, хто надає "допомогу та підтримку" МКС.
За його словами, будь-яка допомога чи підтримка МКС на території Росії має переслідуватись.
Раніше МКС видав ордер на арешт, звинувативши Путіна у воєнному злочині, пов'язаному із незаконною депортацією дітей з України. У ньому йдеться про те, що є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність.
Великі держави, такі як Росія, США та Китай, не є членами МКС, хоча 123 країни є державами-учасницями Римського статуту, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та деякі колишні радянські республіки, такі як Таджикистан.
Україна не є членом МКС, хоча Київ надав йому юрисдикцію для переслідування злочинів, скоєних на її території.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у депортації українців.
Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.
Про арешт диктатора у разі його приїзду в країну вже заявили Німеччина, Вірменія, Австрія та Бразилія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.