На території Росії хочуть заборонити діяльність МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Володін, союзник Путіна, заявив, що до російського законодавства необхідно внести поправки, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території Росії та карають усіх, хто надає "допомогу та підтримку" МКС.

За його словами, будь-яка допомога чи підтримка МКС на території Росії має переслідуватись.

Раніше МКС видав ордер на арешт, звинувативши Путіна у воєнному злочині, пов'язаному із незаконною депортацією дітей з України. У ньому йдеться про те, що є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність.

Великі держави, такі як Росія, США та Китай, не є членами МКС, хоча 123 країни є державами-учасницями Римського статуту, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та деякі колишні радянські республіки, такі як Таджикистан.

Україна не є членом МКС, хоча Київ надав йому юрисдикцію для переслідування злочинів, скоєних на її території.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у депортації українців.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Про арешт диктатора у разі його приїзду в країну вже заявили Німеччина, Вірменія, Австрія та Бразилія.