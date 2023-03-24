Путіна можуть заарештувати у Вірменії: країна визнала юрисдикцію МКС

Російського диктатора Володимира Путіна можуть заарештувати у Вірменії, оскільки країна офіційно визнала за собою зобов'язання щодо Римського статуту.

Конституційний суд Вірменії визнав таким, що відповідає Конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом про Міжнародний кримінальний суд.

Таким чином, Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову, щодо яких суд Гааги виписав ордери на арешт, мають заарештувати, якщо вони в'їдуть до Вірменії.

Зазначимо, що уряд Вірменії у 2022 році звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.

Додамо, що країна підписала статут у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС у 2004 році визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень Конституції країни, що діяла на той момент.