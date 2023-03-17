Виїзд з Росії тепер під питанням. Путіну загрожує арешт у 123 країнах світу

Рішення суду Гааги видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна суттєво обмежує його можливість перебувати в інших країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Як зазначає чиновник, згідно з рішенням суду тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС (виділені зеленим кольором на фото). Фото: країни, які визнають юрисдикцію МКС (t.me/mozhemobyasnit) Варто зауважити, що у списку таких країн є держави Європи, вся Південна Америка, частина Африки та Азії. Країнами, які визнають юрисдикцію суду, є партнери Росії, наприклад, Венесуела, Південно-Африканська республіка, Центрально-Африканська республіка, Таджикистан.