ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина буде зобов'язана арештувати Путіна, якщо він приїде, - міністр

Новость на русском →
Берлін, Неділя 19 березня 2023 09:29
Німеччина буде зобов'язана арештувати Путіна, якщо він приїде, - міністр Фото: міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (facebook.com/MarcoBuschmannFDP)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина буде зобов'язана арештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прийде на німецьку територію.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Він пояснив, що у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу для виконання ордера на арешт.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - заявив міністр.

Бушманн зазначив, що Міжнародний кримінальний суд на відміну від національних правоохоронних органів може арештувати глав держав.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін МКС Міністерство юстиції України
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати