Може стикнутись з проблемами. У Бразилії натякнули на арешт Путіна, якщо він відвідає країну
Якщо російський диктатор Володимир Путін поїде до Бразилії, йому може загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри, яку приводить Tio.
"Будь-хто, коли їде до країни, яка є членом МКС, може стикнутись з проблемами, я в цьому не сумніваюся", - сказав міністр.
Міністр допустив арешт Путіна в країні, але додав, що офіційної позиції щодо цього питання він не має.
За його словами, Бразилія поважає і дотримується правил МКС. Також він нагадав, що його країна засудила вторгнення РФ до України.
Нагадаємо, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні.
Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.
Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.
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