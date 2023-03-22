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Може стикнутись з проблемами. У Бразилії натякнули на арешт Путіна, якщо він відвідає країну

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Бразилія, Середа 22 березня 2023 17:13
Може стикнутись з проблемами. У Бразилії натякнули на арешт Путіна, якщо він відвідає країну
Автор: Дмитро Браславський

Якщо російський диктатор Володимир Путін поїде до Бразилії, йому може загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри, яку приводить Tio.

"Будь-хто, коли їде до країни, яка є членом МКС, може стикнутись з проблемами, я в цьому не сумніваюся", - сказав міністр.

Міністр допустив арешт Путіна в країні, але додав, що офіційної позиції щодо цього питання він не має.

За його словами, Бразилія поважає і дотримується правил МКС. Також він нагадав, що його країна засудила вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні.

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

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