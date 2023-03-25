На территории России хотят запретить деятельность МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Володин, союзник Путина, заявил, что в российское законодательство необходимо внести поправки, запрещающие любую деятельность МУС на территории России и наказывающие всех, кто оказывает "помощь и поддержку" МУС.

По его словам, любая помощь или поддержка МУС на территории России должна преследоваться.

Ранее МУС выдал ордер на арест, обвинив Путина в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией детей из Украины. В нем говорится, что есть разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность.

Крупные державы, такие как Россия, США и Китай, не являются членами МУС, хотя 123 страны являются государствами-участниками Римского статута, включая Великобританию, Францию, Германию и некоторые бывшие советские республики, такие как Таджикистан.

Украина не является членом МУС, хотя Киев предоставил ему юрисдикцию для преследования за преступления, совершенные на ее территории.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в депортации украинцев.

Согласно решению суда теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский статут или признающих юрисдикцию МУС.

Об аресте диктатора в случае его приезда в страну уже заявили Германия, Армения, Австрия и Бразилия.