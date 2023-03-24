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Австрія заарештує Путіна, якщо він приїде до країни, - Мін'юст

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Австрія, П'ятниця 24 березня 2023 22:08
Австрія заарештує Путіна, якщо він приїде до країни, - Мін'юст Фото: Австрія заарештує Путіна, якщо він приїде до країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Австрія як учасниця Римського статуту виконуватиме свої зобов’язання й арештує та видасть російського диктатора Володимира Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства юстиції Австрії у відповідь на запит "Укрінформу".

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - заявили у відомстві.

У міністерстві юстиції Австрії також наголосили, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира - ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".

"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у депортації українців.

Згідно з рішенням суду тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС

Про арешт диктатора у разі його приїзду в країну вже заявили Німеччина, Вірменія та Бразилія.

При цьому Путіна запросять на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, незважаючи на те, що його зобов'язані заарештувати.

Угорщина також відмовилася заарештовувати Путіна, якщо той в'їде в країну. В уряді Віктора Орбана не бачать законних підстав.

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