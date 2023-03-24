Австрія заарештує Путіна, якщо він приїде до країни, - Мін'юст

Австрія як учасниця Римського статуту виконуватиме свої зобов’язання й арештує та видасть російського диктатора Володимира Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства юстиції Австрії у відповідь на запит "Укрінформу" .

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - заявили у відомстві.

У міністерстві юстиції Австрії також наголосили, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира - ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".

"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - додали у відомстві.