Теракт на Закарпатті та військова допомога від Литви: новини за 15 грудня
На Закарпатті відбувся теракт у будівлі сільської ради. А Литва передала Україні новий пакет військової допомоги та відремонтовані танки Leopard.
РБК-Україна зібрало головні новини за 15 грудня.
Війна РФ проти України
- Втрати Росії у війні в Україні становили 1090 загарбників. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових.
- Українські бійці ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки ворога.
- У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки. Окупанти переміщують вантажівки з боєкомплектами та танком в сторону Бердянського напрямку.
- Згідно з офіційними даними, які подає Головне управління розвідки, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. Кілька сотень кожного типу.
Світовий банк виділяє Україні понад 1 млрд доларів
Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Вони будуть направленні на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні напрямки. Основна частина цього пакету фінансування - це кошти уряду Японії (1,086 млрд доларів). Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).
Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції
Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном. Умєров запросив Туреччину приєднатися до морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.
На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради
На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей.
Всі подробиці підриву в сільраді на Закарпатті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Британія ввела санкції проти російського "Новікомбанку"
Уряд Британії вирішив ввести обмеження проти російського "Новікомбанку". Комерційний банк підлягає заморожуванню активів і забороні кореспондентських банківських операцій.
Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування
Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.
Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.
Крім того, Литва відремонтувала перші танки Leopard 2 для України, які було пошкоджено в ході війни проти Росії. Невдовзі їх повернуть на фронт.
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