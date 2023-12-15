Понад 400 окупантів та 23 одиниці техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку російські війська завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати ворога склали 414 осіб.

Також українські бійці знищили 23 одиниці військової техніки, зокрема:

1 танк;

10 ББМ;

2 артсистеми;

3 ПТРК;

1 БПЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спецтехніки;

2 склади боєприпасів.

Окрім того, ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили сумарно 45 російських атак на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становлять 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.