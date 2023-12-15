В Повітряних силах розповіли, скільки високоточних ракет залишилось у Росії

Згідно з офіційними даними, які подає Головне управління розвідки, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. Кілька сотень кожного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як розповів Ігнат, наразі важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів. Наприклад, "Кинджали" терористи застосовують не часто.

"Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували - "Кинджали", балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для "Кинджалів" у них достатньо, а от самих ракет не так багато",- зауважив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, відповідно до офіційних даних від Головного управління розвідки, у росіян є близько 900 високоточних далекобійних ракет - кілька сотень кожного типу. Зокрема ворог продовжує їх виготовляти, втім, не так багато, як торік.

"Тому застосування зараз балістичних ракет "Іскандер-М" чи С-400, а також "Кинджалів" не є чимось новим для України. Усе це вже "пережували" неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається", - підсумував Ігнат.

Скільки Росія виготовляє ракет

В середині листопада Юрій Ігнат розповідав про те, що ворог міг накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет. Згідно з даними ГУР, Росія в місяць може виготовляти близько 100 ракет.

"Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900 (ракет, - ред.). Саме така кількість високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а також "Онікси", ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійні ракети", - пояснив Ігнат.