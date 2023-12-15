Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Facebook.

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном. Умєров запросив Туреччину приєднатися до морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.

"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до морської коаліції", - заявив міністр.

Українська та турецька сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.

Новий посол Туреччини заявив, що його країна продовжить всебічну підтримку України.

Фото: Туреччину запросили приєднатися до морської коаліції України (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня, стало відомо, що Британія та Норвегія створюють морську коаліцію, яка займеться допомогою Україні.

Британія відразу анонсувала передачу нашій країні двох мінних тральних корабля класу Sandown, 23 швидкісних катерів та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.

Пізніше глава Міноборони України пояснив, що мета морської коаліції - це безпека у Чорному морі, зокрема, у питанні розмінування.