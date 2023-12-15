ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції

Київ, П'ятниця 15 грудня 2023 11:52
UA EN RU
Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції Фото: Левент Більген та Рустем Умєров (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Морську коаліцію України хочуть розширити. Туреччину запросили приєднатися до ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Facebook.

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном. Умєров запросив Туреччину приєднатися до морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.

"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до морської коаліції", - заявив міністр.

Українська та турецька сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.

Новий посол Туреччини заявив, що його країна продовжить всебічну підтримку України.

Фото: Туреччину запросили приєднатися до морської коаліції України (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня, стало відомо, що Британія та Норвегія створюють морську коаліцію, яка займеться допомогою Україні.

Британія відразу анонсувала передачу нашій країні двох мінних тральних корабля класу Sandown, 23 швидкісних катерів та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.

Пізніше глава Міноборони України пояснив, що мета морської коаліції - це безпека у Чорному морі, зокрема, у питанні розмінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров Турция
NEWS
Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні
Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет