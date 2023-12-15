Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування (фото)

Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Республіці Корея.

"У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 машин для розмінування", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що мова йде про техніку виробництва хорватської компанії "DOK-ING".

Фото: Техніка для розмінування (facebook.com)

Техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України. Україна подякувала уряду Південної Кореї за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет у розмірі 110 млн доларів на розмінування України. Вони будуть надані у період з 2024 по 2027 рік.

Також раніше повідомлялося, що Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.