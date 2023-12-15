Окупанти перекидають через Маріуполь колони військової техніки в сторону Бердянська (відео)
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки. Окупанти переміщують вантажівки з боєкомплектами та танком в сторону Бердянського напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Щонайменш 13 вантажівок з БК та один тягач з танком через Маріуполь на Бердянський нарямок", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Андрющенко, домінує маркування - V в квадраті. Техніка з такими позначками зазвичай перебуває на півдні Донецької та Запорізької областей.
"На східній частині Маріупольського району на кордоні з Новоазовським зафіксовано активне переміщення систем ППО (окремо систем заряджання)", - інформує він.
Водночас, згідно з повідомленням, руху по напряму в бік Волноваського району не фіксувалось.
Переміщення техніки та засобів окупантів
Окупанти часто вдаються до переміщення бойової техніки у зв'язку з чисельними втратами на фронті. Такі маніпуляції загарбники проводять через тимчасово окуповані території для підтримки військової агресії.
В останні дні російська армія активніше почала перекидати резерви через тимчасово окупований Маріуполь, який був захоплений у лютому 2022 року.
Тільки за ніч 18 листопада ворог перемістив понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою через Маріуполь в напрямок Бердянська.
Крім того, РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом Маріуполя активно літає авіація.
Зокрема, наприкінці листопада російські окупанти перекинули військову техніку на Маріупольський напрямок.
Також нещодавно стало відомо про те, що Росія перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога.
Варто зауважити, що нещодавно українські партизани виявили там місця розміщення техніки та особового складу окупантів.
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