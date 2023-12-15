Окупанти перекидають через Маріуполь колони військової техніки в сторону Бердянська (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки. Окупанти переміщують вантажівки з боєкомплектами та танком в сторону Бердянського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Щонайменш 13 вантажівок з БК та один тягач з танком через Маріуполь на Бердянський нарямок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Андрющенко, домінує маркування - V в квадраті. Техніка з такими позначками зазвичай перебуває на півдні Донецької та Запорізької областей.

"На східній частині Маріупольського району на кордоні з Новоазовським зафіксовано активне переміщення систем ППО (окремо систем заряджання)", - інформує він.

Водночас, згідно з повідомленням, руху по напряму в бік Волноваського району не фіксувалось.