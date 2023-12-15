Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок чого постраждали щонайменше 26 людей, деякі з них у важкому стані.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: прес-служба Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, МВС.

Що відомо про підрив гранат у сільраді на Закарпатті зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Підрив прямо під час сесії

Офіційно інформації про підрив гранат у в будівлі Керецьківської сільської ради написали в прес-службі поліції Закарпатської області.

"Сьогодні об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", - йшлося в повідомленні.

Фото: кадри з місця підриву гранати в сільраді на Закарпатті (zk.npu.gov.ua)

Зазначимо, що також з'явилося і відео з моментом підриву гранат. Чоловік спочатку стоїть біля дверей, згодом дістає гранати та підриває їх під час засідання сесії. Ролик можна побачити за посиланням.

Яка кількість постраждалих

Попередньо, правоохоронці повідомили спочатку, що внаслідок вибуху загинула одна особа (сам підривник), а ще 11 людей поранено.

Втім, згодом інформацію оновили. Наразі відомо, що наслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.

У поліції додали, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Наразі на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Що відомо про підривника

За даними Нацполіції та МВС, підірвав гранати депутат сільської ради. Тим часом місцеві ЗМІ вже називають його ім'я. Джерела РБК-Україна також підтвердили, що гранати підірвав депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.