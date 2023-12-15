Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 343 890 (+1090) осіб ліквідовано;

танків – 5706 (+14) од.;

бойових броньованих машин – 10654 (+38) од.;

артилерійських систем – 8099 (+11) од.;

РСЗВ – 920 од.;

засоби ППО – 605 од.;

літаків – 324 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20) од.;

крилаті ракети – 1608 (+2) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 699 (+24) од.;

спеціальна техніка - 1189 (+4) од. Ситуація на фронті Минулої доби сталося 110 бойових зіткнень. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили сумарно 45 російських атак на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.