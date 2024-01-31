Теракт у сільраді на Закарпатті. Справу перекваліфікували, підривнику загрожує довічне

"Сьогодні, правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - йдеться у повідомленні.

Наразі кримінальне провадження за цим фактом розслідують за ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу України.

Підривнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

16 грудня стало відомо про смерть у лікарні одного з потерпілих. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.

17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід.

Вже у середині січня стало відомо, що кількість загиблих в результаті підриву гранат у Керецьківській сільській раді 15 грудня зросла до двох. В лікарні помер ще один постраждалий.

Детальніше про ситуацію можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.