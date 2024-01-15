ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Теракт у сільраді на Закарпатті. Кількість жертв зросла до двох осіб

Понеділок 15 січня 2024 22:53
UA EN RU
Теракт у сільраді на Закарпатті. Кількість жертв зросла до двох осіб Ілюстративне фото: на Закарпатті зросла кількість жертв від підриву гранати у сільраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кількість загиблих в результаті підриву гранат у Керецьківській сільській раді 15 грудня зросла до двох. В лікарні помер ще один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними прокуратури, 15 січня 2024 року від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий.

Загиблому було 47 років, і він був депутатом сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Нагадаємо, що ще одна людина загинула наступного дня після інциденту. Медики констатували смерть в одного з депутатів, який був госпіталізований до лікарні.

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

16 грудня стало відомо про смерть у лікарні одного з потерпілих.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.

17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід.

Детальніше про ситуацію можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Теракт Офіс Генпрокурора
NEWS
Коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію: названо терміни
Коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію: названо терміни
DAILY
Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб