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Депутату-підривнику з Закарпаття обрали запобіжний захід

Закарпаття, Неділя 17 грудня 2023 21:02
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Депутату-підривнику з Закарпаття обрали запобіжний захід Фото: депутату-підривнику обрали запобіжний захід (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

За даними суду, сьогодні 17 грудня, Батрину відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

В судовому засіданні, сторона обвинувачення зазначила, що один з потерпілих від отриманих ушкоджень помер, та клопотала про обрання відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Сторона захисту та підозрюваний, за даними суду, проти задоволення клопотання прокурора не заперечили.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо вчора в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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