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Теракт в сельсовете на Закарпатье. Дело переквалифицировали, подрывнику грозит пожизненное

Архивное фото: Дело о теракте в сельсовете на Закарпатье переквалифицировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сегодня, 31 января, переквалифицировали дело о подрыве гранаты в Керецковском сельском совете в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Закарпатской области.

"Сегодня, правоохранители изменили квалификацию производства о подрыве трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, квалифицировав его как террористический акт, приведший к гибели людей", - говорится в сообщении.

Сейчас уголовное производство по данному факту расследуется по ч. 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. 

Подрывнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Взрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, 15 декабря в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили ранения различной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

16 декабря стало известно о смерти в больнице одного из пострадавших. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

17 декабря депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в здании Керецковского сельского совета, избрали меру пресечения.

Уже в середине января стало известно, что число погибших в результате подрыва гранат в Керецковском сельском совете 15 декабря выросло до двух. В больнице скончался еще один пострадавший.

Подробнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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