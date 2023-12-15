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Підрив сільради на Закарпатті. МВС заявило, що чоловік готувався заздалегідь

Закарпаття, П'ятниця 15 грудня 2023 16:48
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Підрив сільради на Закарпатті. МВС заявило, що чоловік готувався заздалегідь Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Депутат, що підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради, готувався до цього заздалегідь. В його будинку знайшли записку, що це підтверджує.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

За словами міністра внутрішніх справ України підривник з Закарпаття готувався заздалегідь, у нього вдома знайшли записку.

Підрив сільради на Закарпатті

Нагадаємо, сьогодні,15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати прямо під час засідання сесії.

Внаслідок чого постраждали щонайменше 26 людей, деякі з них у важкому стані.

За даними Нацполіції та МВС, підірвав гранати депутат сільської ради.

Тим часом місцеві ЗМІ вже називають його ім'я. Джерела РБК-Україна також підтвердили, що гранати підірвав депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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