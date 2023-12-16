Підрив гранат у сільраді. Один з потерпілих помер, справу перекваліфікують, - джерело
У лікарні помер один з потерпілих від підриву гранат у Керецьківській сільській раді у Закарпатській області. Правоохоронці планують перекваліфікувати справу на теракт, що спричинив загибель людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Сьогодні депутату, який підірвав гранати в приміщенні сільської ради, повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до тяжких наслідків. Однак тепер, за словами джерела, справу планують перекваліфікувати на частину 3 статті 258 ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком до 15 років або навіть довічне.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, мова йде про депутата сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергія Батрина.
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті
Нагадаємо вчора в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.
Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.
Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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