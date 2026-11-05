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Температура в Карпатах впала до -9 градусів: ситуація на високогір'ї та прогноз синоптиків

11:22 05.11.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

В ніч на 5 листопада температура повітря на високогір'ї Карпат впала відчутно нижче нуля. Зранку спеціалісти зафіксували -9°С.

Докладніше про ситуацію з погодою в горах і прогноз для регіону на найближчі дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 5 листопада

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку 5 листопада 2026 року погода на горі Піп Іван була ясною.

Вітер спостерігався північний, зі швидкістю 4 метри за секунду.

При цьому температура повітря опустилась до -9°С.

Виходячи з опублікованого фото, снігу, який затримувався на вершинах Карпат раніше, зараз майже не залишилось.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 5 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Яку погоду в горах прогнозують синоптики пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 5 листопада очікується:

  • з мінливою хмарністю;
  • без опадів.

Температура повітря вдень четверга може бути така:

  • по місту Івано-Франківськ +6...+8°С;
  • по Івано-Франківській області +3...+8°С;
  • на високогір'ї - від -2°С (морозу) до +3°С (тепла).

"Медико-метеорологічні умови - 1 типу. Видимість на автошляхах добра", - додали спеціалісти.

Читайте також: Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший сніг

Синоптик Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Катерина Бабинюк пояснила, що найближчим часом на синоптичну ситуацію на Прикарпатті буде впливати поле високого тиску.

"Тому до кінця тижня збережеться суха та прохолодна осіння погода", - уточнила вона.

Температура повітря, за її словами, очікується:

  • вночі - від -2°С до +3°С;
  • вдень - близько +3...+8°С.

На високогір'ї Карпат:

  • вночі -1...-6°С (мороз);
  • вдень - від -2°С до +3°С.

"На вихідних (7-8 листопада, - Ред.) нічна температура буде дещо прохолодніша - від 1 до 6 градусів морозу. На високогір'ї - до -8°С", - підсумувала представниця обласного центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу ми розповідали ще у вересні - тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.

Вже 24 вересня погода на високогір'ї Карпат нагадувала по-справжньому зимову. Температура знизилась ще більше, а землю вкрив невеликий шар снігу.

У середині жовтня у Карпатах знову засніжило. Тоді температура повітря на горі Піп Іван становила -5°С.

27 жовтня сніг зустрів також і гірськолижний курорт Драгобрат, розташований у Рахівському районі Закарпатської області.

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