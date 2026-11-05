Температура в Карпатах впала до -9 градусів: ситуація на високогір'ї та прогноз синоптиків

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 5 листопада

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку 5 листопада 2026 року погода на горі Піп Іван була ясною.

Вітер спостерігався північний, зі швидкістю 4 метри за секунду.

При цьому температура повітря опустилась до -9°С.

Виходячи з опублікованого фото, снігу, який затримувався на вершинах Карпат раніше, зараз майже не залишилось.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 5 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Яку погоду в горах прогнозують синоптики пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 5 листопада очікується:

з мінливою хмарністю;

без опадів.

Температура повітря вдень четверга може бути така:

по місту Івано-Франківськ +6...+8°С;

по Івано-Франківській області +3...+8°С;

на високогір'ї - від -2°С (морозу) до +3°С (тепла).

"Медико-метеорологічні умови - 1 типу. Видимість на автошляхах добра", - додали спеціалісти.

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Синоптик Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Катерина Бабинюк пояснила, що найближчим часом на синоптичну ситуацію на Прикарпатті буде впливати поле високого тиску.

"Тому до кінця тижня збережеться суха та прохолодна осіння погода", - уточнила вона.

Температура повітря, за її словами, очікується:

вночі - від -2°С до +3°С;

вдень - близько +3...+8°С.

На високогір'ї Карпат:

вночі -1...-6°С (мороз);

вдень - від -2°С до +3°С.

"На вихідних (7-8 листопада, - Ред.) нічна температура буде дещо прохолодніша - від 1 до 6 градусів морозу. На високогір'ї - до -8°С", - підсумувала представниця обласного центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу ми розповідали ще у вересні - тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.