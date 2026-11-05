Температура в Карпатах впала до -9 градусів: ситуація на високогір'ї та прогноз синоптиків

В ніч на 5 листопада температура повітря на високогір'ї Карпат впала відчутно нижче нуля. Зранку спеціалісти зафіксували -9°С.
Докладніше про ситуацію з погодою в горах і прогноз для регіону на найближчі дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку 5 листопада 2026 року погода на горі Піп Іван була ясною.
Вітер спостерігався північний, зі швидкістю 4 метри за секунду.
При цьому температура повітря опустилась до -9°С.
Виходячи з опублікованого фото, снігу, який затримувався на вершинах Карпат раніше, зараз майже не залишилось.
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 5 листопада очікується:
Температура повітря вдень четверга може бути така:
"Медико-метеорологічні умови - 1 типу. Видимість на автошляхах добра", - додали спеціалісти.
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Синоптик Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Катерина Бабинюк пояснила, що найближчим часом на синоптичну ситуацію на Прикарпатті буде впливати поле високого тиску.
"Тому до кінця тижня збережеться суха та прохолодна осіння погода", - уточнила вона.
Температура повітря, за її словами, очікується:
На високогір'ї Карпат:
"На вихідних (7-8 листопада, - Ред.) нічна температура буде дещо прохолодніша - від 1 до 6 градусів морозу. На високогір'ї - до -8°С", - підсумувала представниця обласного центру з гідрометеорології.
Нагадаємо, про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу ми розповідали ще у вересні - тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.
Вже 24 вересня погода на високогір'ї Карпат нагадувала по-справжньому зимову. Температура знизилась ще більше, а землю вкрив невеликий шар снігу.
У середині жовтня у Карпатах знову засніжило. Тоді температура повітря на горі Піп Іван становила -5°С.
27 жовтня сніг зустрів також і гірськолижний курорт Драгобрат, розташований у Рахівському районі Закарпатської області.