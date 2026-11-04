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Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший сніг

18:54 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший сніг Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться - прийде відчутне похолодання. Місцями ймовірний не лише мороз, але і перший сніг.

Докладніше про прогноз на четвер, п'ятницю та суботу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 5 листопада

За даними Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію у четвер, 5 листопада, буде зумовлювати поле високого тиску - від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем.

В цілому погода очікується:

  • хмарна, з проясненнями;
  • переважно без опадів.

У Карпатах вночі та вранці - місцями туман.

Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

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Синоптики повідомили також, що з північного заходу до України буде надходити холодне повітря.

"В якому температура - дуже залежатиме від прояснень, спричиняючи вночі його (повітря, - Ред.) додаткове охолодження", - пояснили експерти УкрГМЦ.

В цілому температура повітря в нічні години:

  • по Україні - може бути в межах від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу;
  • на крайньому півдні країни - до +2...+7°C.

Вдень спеціалісти УкрГМЦ прогнозують близько +4...+9°C.

Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший снігОсобливості погоди в Україні 5 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться синоптична ситуація 6 листопада

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на наступні дні, у п'ятницю, 6 листопада, в Україну повернуться опади.

Вдень у більшості областей імовірні:

  • невеликий дощ;
  • мокрий сніг.

Температура повітря - і вночі, і вдень - від 0 до 6 градусів тепла.

У Карпатах та на Закарпатті вночі - від 0 до 5 градусів морозу.

Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший снігОсобливості погоди в Україні 6 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись українцям 7 листопада

Виходячи з попереднього прогнозу синоптиків УкрГМЦ, у суботу, 7 листопада, місцями ймовірний невеликий сніг:

  • вночі - по Україні (крім заходу);
  • вдень - на південному сході.

Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший снігПрогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 5-7 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура повітря при цьому очікується:

  • вночі - від +3°C до -3°C;
  • вдень - від 0°C до +6°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути листопад в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Читайте також, як погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).

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