Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший сніг

Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться - прийде відчутне похолодання. Місцями ймовірний не лише мороз, але і перший сніг.

Докладніше про прогноз на четвер, п'ятницю та суботу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 5 листопада

За даними Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію у четвер, 5 листопада, буде зумовлювати поле високого тиску - від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем.

В цілому погода очікується:

хмарна, з проясненнями;

переважно без опадів.

У Карпатах вночі та вранці - місцями туман.

Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

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Синоптики повідомили також, що з північного заходу до України буде надходити холодне повітря.

"В якому температура - дуже залежатиме від прояснень, спричиняючи вночі його (повітря, - Ред.) додаткове охолодження", - пояснили експерти УкрГМЦ.

В цілому температура повітря в нічні години:

по Україні - може бути в межах від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу ;

; на крайньому півдні країни - до +2...+7°C.

Вдень спеціалісти УкрГМЦ прогнозують близько +4...+9°C.

Особливості погоди в Україні 5 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться синоптична ситуація 6 листопада

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на наступні дні, у п'ятницю, 6 листопада, в Україну повернуться опади.

Вдень у більшості областей імовірні:

невеликий дощ;

мокрий сніг.

Температура повітря - і вночі, і вдень - від 0 до 6 градусів тепла.

У Карпатах та на Закарпатті вночі - від 0 до 5 градусів морозу.

Особливості погоди в Україні 6 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись українцям 7 листопада

Виходячи з попереднього прогнозу синоптиків УкрГМЦ, у суботу, 7 листопада, місцями ймовірний невеликий сніг:

вночі - по Україні (крім заходу);

вдень - на південному сході.

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 5-7 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура повітря при цьому очікується: