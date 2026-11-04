Прогноз на найближчі дні: синоптики УкрГМЦ попереджають про мороз і перший сніг
Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться - прийде відчутне похолодання. Місцями ймовірний не лише мороз, але і перший сніг.
Докладніше про прогноз на четвер, п'ятницю та суботу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 5 листопада
За даними Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію у четвер, 5 листопада, буде зумовлювати поле високого тиску - від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем.
В цілому погода очікується:
- хмарна, з проясненнями;
- переважно без опадів.
У Карпатах вночі та вранці - місцями туман.
Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
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Синоптики повідомили також, що з північного заходу до України буде надходити холодне повітря.
"В якому температура - дуже залежатиме від прояснень, спричиняючи вночі його (повітря, - Ред.) додаткове охолодження", - пояснили експерти УкрГМЦ.
В цілому температура повітря в нічні години:
- по Україні - може бути в межах від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу;
- на крайньому півдні країни - до +2...+7°C.
Вдень спеціалісти УкрГМЦ прогнозують близько +4...+9°C.
Особливості погоди в Україні 5 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться синоптична ситуація 6 листопада
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на наступні дні, у п'ятницю, 6 листопада, в Україну повернуться опади.
Вдень у більшості областей імовірні:
- невеликий дощ;
- мокрий сніг.
Температура повітря - і вночі, і вдень - від 0 до 6 градусів тепла.
У Карпатах та на Закарпатті вночі - від 0 до 5 градусів морозу.
Особливості погоди в Україні 6 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
До якої погоди готуватись українцям 7 листопада
Виходячи з попереднього прогнозу синоптиків УкрГМЦ, у суботу, 7 листопада, місцями ймовірний невеликий сніг:
- вночі - по Україні (крім заходу);
- вдень - на південному сході.
Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 5-7 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)
Температура повітря при цьому очікується:
- вночі - від +3°C до -3°C;
- вдень - від 0°C до +6°C.
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