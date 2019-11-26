Телефонные переговоры с Путиным и взрыв в Харькове: новости за 25 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в центре Харькова взорвали автомобиль, в Киеве повысили тарифы на водоснабжение. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 ноября,- в материале РБК-Украина

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили возвращенные украинские корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения и оборудования, находящихся на кораблях.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Российская Федерация - Европейский союз.

В Киеве повысили тарифы на водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для КП "Киевводоканал". Тарифы на водоснабжение выросли почти на 10%.

В центре Харькова взорвали автомобиль

В центре Харькова на улице Чайковской неизвестные взорвали автомобиль. Как сообщили местные СМИ, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

В Нацполиции заявили, что взрыв произошел из-за детонации самодельного устройства. Полиция расследует дело как покушение на убийство.

"Нафтогаз" ответил на официальное предложение "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" дал ответ на официальное предложение российского "Газпрома" относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

"Нафтогаз" напомнил, что внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, поэтому "Газпром" имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

Дело Гандзюк: суд снизил залог Мангеру

Шевченковский районный суд Киева снизил залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Сумма залога снижена с 2,5 млн гривен до 1,2 млн гривен.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии РБК-Украина отметил, что оставшиейся 1 350 000 гривен залога будут возвращены адвокатам в автоматическом режиме.

Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Закон возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение.

Врачи рассказали о состоянии Кулебы после ДТП

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, который в воскресенье, 25 ноября, попал в аварию вместе с детьми, сейчас находится в больнице. О состоянии омбудсмена рассказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив на брифинге в Киеве.

По словам врача, у Кулебы есть определенные переломы, "нужно время, чтобы они срослись". Медики прогнозируют, что с каждым днем "состояние будет улучшаться". Семинов также добавил, что сын Кулебы находится в тяжелом состоянии.

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на отреагировал на ДТП с Кулебой и детьми.

Курс доллара упал до минимума почти за четыре года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Ниже курс был только в январе 2016 года.