ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве повысили тарифы на водоснабжение

Новости » Экономика     25.11.2019 - 17:39
В Киеве повысили тарифы на водоснабжение
Фото: кран с водой (РБК-Украина)

Тарифы на водоснабжение выросли почти на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для КП "Киевводоканал". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению комиссии, тариф на услугу по централизованному водоснабжению для потребителей возрастает на 9,43% до 9,86 грн за 1 куб. м (без НДС).

В тот же тариф на услугу по централизованному водоотводу снижается на 8,71% до 7,49 грн за 1 куб. м (без НДС).

Напомним, в октябре стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

В то же время в КГГА заявили, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Опубликованній на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости лишь одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год.

Оржель прогнозирует дальнейший рост цен на газ Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
Новости Украины тарифыКиевводоканал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь