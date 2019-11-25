В Киеве повысили тарифы на водоснабжение

Фото: кран с водой (РБК-Украина)

Тарифы на водоснабжение выросли почти на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для КП "Киевводоканал". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению комиссии, тариф на услугу по централизованному водоснабжению для потребителей возрастает на 9,43% до 9,86 грн за 1 куб. м (без НДС).

В тот же тариф на услугу по централизованному водоотводу снижается на 8,71% до 7,49 грн за 1 куб. м (без НДС).

Напомним, в октябре стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

В то же время в КГГА заявили, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Опубликованній на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости лишь одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год.