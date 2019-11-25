Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, законом предлагается предусмотреть, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы.

Указано, что приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также законом вводится механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с одного миллиона гривен.

Напомним, 11 сентября Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении. Документ поддержали 316 народных депутатов.

Так, закон Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.