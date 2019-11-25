ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подписал закон о незаконном обогащении

Новости » Политика     25.11.2019 - 19:02
Зеленский подписал закон о незаконном обогащении
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, законом предлагается предусмотреть, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы.

Указано, что приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также законом вводится механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с одного миллиона гривен.

Напомним, 11 сентября Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении. Документ поддержали 316 народных депутатов.

Так, закон Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.

Зеленский о нормандском саммите: дожали Зеленский назвал условия исключения нардепов из "Слуги народа"
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь