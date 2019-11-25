Курс доллара упал до минимума почти за четыре года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ниже курс был только в январе 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2405,3801 гривен за 100 долларов (-11,0461 гривен).

При этом курс доллара на 25 ноября составляет 2416,426 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 2408,2809 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 25 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,83 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 ноября справочный курс на уровне 24,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 ноября (24,18). Справочный курс обновил минимум в этом году

В то же время в обменных пунктах Украины 25 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 18 копеек до 26,70 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (24,07 - 22 ноября), продажи - 24,18 (24,27 - 22 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,50 - 22 ноября), продажи - 26,70 (26,88 - 22 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 22 ноября), продажи 3,82 (3,83 - 22 ноября) грн за 10 рублей.