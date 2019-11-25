"Нафтогаз" ответил на официальное предложение "Газпрома"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Украина согласна работать только по европейским правилам

НАК "Нафтогаз Украины" дал ответ на официальное предложение российского "Газпрома" относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. Об этом написал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, в ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

В ответе "Нафтогаз" напомнил, что внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, поэтому "Газпром" имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

"Мы еще раз отметили, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны", - написал Витренко.

Также "Нафтогаз" напомнил о долге "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража на 3 млрд долларов. "Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг из-за поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - добавил представитель "Нафтогаза".

В то же время в ответе говорится, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома", а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром", "не может быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с обособленным от "Нафтогаза"оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе", сообщил Витренко.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.

В частности, 18 ноября российский "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный или заключить новый контракт на один год. "Газпром" поставил условием транзитного контракта отказ "Нафтогаза" от судебных исков к российской компании, а также аннулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины и отзыв ходатайства "Нафтогаза" в Европейскую комиссию о расследовании против "Газпрома".