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Дело Гандзюк: суд снизил залог Мангеру

Новости » Общество     25.11.2019 - 15:16
Дело Гандзюк: суд снизил залог Мангеру
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Суд Киева снизил залог с 2,5 млн гривен до 1,2 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева снизил залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об рассказал его адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии РБК-Украина.

Ильченко отметил, что оставшиейся 1 350 000 гривен залога будут возвращены адвокатам в автоматическом режиме.

"Только что суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн", - сообщил он.

Защита иницировала уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру и максимально возможной санкцией наказания.

"Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответсвенно должен был быть изменен уровень суммы залога", - сказал он.

Ильченко подчеркнул, что дело против главы Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - крминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Напомним, начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к содействию в выезде за границу организатора нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина. Также говорится о том, что кроме председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.

Добавим, что 1 августа прошлого года на Екатерину Гандзюк напали. На нее вылили литр серной кислоты. Четыре месяца она пролежала в больнице и там умерла.

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Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
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