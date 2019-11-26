Телефонні переговори з Путіним та вибух в Харкові: новини за 25 листопада

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в центрі Харькова вибухнув автомобіль, в Києві підвищили тарифи на водопостачання. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 25 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорили повернені українські кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Зеленський зазначив необхідність повернення всього озброєння та обладнання, що знаходяться на кораблях.

Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Російська Федерація - Європейський союз.

У Києві підвищили тарифи на водопостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для КП "Київводоканал". Тарифи на водопостачання зросли майже на 10%.

У центрі Харкова підірвали автомобіль

У центрі Харкова на вулиці Чайковської невідомі підірвали автомобіль. Як повідомили місцеві ЗМІ, автомобіль належить зятю колишнього заступника прокурора Харківської області, який був звільнений в рамках люстрації.

В Нацполіції заявили, що вибух стався в результаті спрацьовування саморобного вибухового пристрою. Поліція розслідує справу як замах на вбивство.

"Нафтогаз" відповів на офіційну пропозицію "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" дав відповідь на офіційну пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері у 2020 році. У відповіді зазначено, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.

"Нафтогаз" нагадав, провадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, тому "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

Справа Гандзюк: суд зменшив заставу Мангеру

Шевченківський районний суд Києва зменшив заставу за голову Херсонського облради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Суму застави зменшено с 2,5 млн гривень до 1,2 млн гривень.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко в коментарі РБК-Україна зазначив, що 1 350 000 гривень застави, які залишились, будуть повернуті адвокатам в автоматичному режимі.

Зеленський підписав закон про незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

Закон повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Лікарі розповіли про стан Кулеби після ДТП

Уповноважений з питань прав дитини Микола Кулеба, який у неділю, 25 листопада, потрапив в аварію разом з дітьми, наразі знаходиться у лікарні. Про стан омбудсмена розповів головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів на брифінгу в Києві.

За словами лікаря, у Кулеби є певні переломи, "потрібен час, щоб вони зрослися". Медики прогнозують, що з кожним днем "стан буде покращуватися". Семенів також додав, що син Кулеби знаходиться у важкому стані.

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на ДТП з Кулебою та дітьми.

Курс долара впав до мінімуму за майже чотири роки

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,05 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.