Техпаспорт пошкоджений? Коли міняти його обов'язково та як зробити це онлайн

Техпаспорт - один із основних документів водія, проте деякі пошкодження буквально "блокують" його легітимність. Щоб відновити свідоцтво про реєстрацію якомога швидше, можна скористатись відповідною послугою онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.
Головне:
У ГСЦ МВС нагадали, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (як один із основних документів водія) повинне:
В цілому, за даними Головного сервісного центру, техпаспорт вважається пошкодженим та підлягає обов'язковому обміну, якщо він:
"Якщо документ має такі ознаки, рекомендуємо не зволікати з його обміном", - наголосили у ГСЦ.
"Якщо документ пошкоджений або його реквізити неможливо розпізнати, його необхідно обміняти", - констатували в ГСЦ МВС.
Уточнюється, що зробити це можна:
"Після опрацювання заявки готове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна отримати поштовим оператором за вказаною адресою або іншим способом, передбаченим під час оформлення послуги", - повідомили у ГСЦ.
Українцям нагадали, що онлайн-обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу дозволяє:
"Цифрові сервіси Головного сервісного центру МВС постійно розширюються, щоб зробити отримання державних послуг простим і комфортним для кожного громадянина", - додали у прес-службі ГСЦ.
Для того, щоб відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через застосунок "Дія", необхідно:
Щоб відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через електронний Кабінет водія, потрібно:
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