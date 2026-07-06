Техпаспорт пошкоджений? Коли міняти його обов'язково та як зробити це онлайн

Головне: Ознаки пошкоджень : заміна техпаспорта обов'язкова, якщо документ має суттєві потертості, механічні пошкодження, дефекти захисних елементів або нечитабельні дані.

: заміна техпаспорта обов'язкова, якщо документ має суттєві потертості, механічні пошкодження, дефекти захисних елементів або нечитабельні дані. Процедура : обміняти пошкоджене свідоцтво можна як офлайн (у сервісному центрі МВС), так і онлайн (через застосунок "Дія" або електронний Кабінет водія).

: обміняти пошкоджене свідоцтво можна як офлайн (у сервісному центрі МВС), так і онлайн (через застосунок "Дія" або електронний Кабінет водія). Зручність: онлайн-послуга дозволяє уникнути черг, подати заяву в будь-який час та замовити доставку готового документа поштою.

Коли техпаспорт вважається пошкодженим і підлягає обміну

У ГСЦ МВС нагадали, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (як один із основних документів водія) повинне:

бути придатним для ідентифікації транспортного засобу (ТЗ);

містити всю необхідну інформацію, яку можна безперешкодно прочитати.

В цілому, за даними Головного сервісного центру, техпаспорт вважається пошкодженим та підлягає обов'язковому обміну, якщо він:

непридатний для використання;

має механічні пошкодження;

містить пошкодження захисних елементів;

має потертості (через які неможливо прочитати частину відомостей);

пошкоджений настільки, що унеможливлює візуальну ідентифікацію документа або перевірку його справжності.

"Якщо документ має такі ознаки, рекомендуємо не зволікати з його обміном", - наголосили у ГСЦ.

Коли свідоцтво про реєстрацію ТЗ обміняти обов'язково (інфографіка: hsc.gov.ua)

Як можна відновити свідоцтво про реєстрацію ТЗ

"Якщо документ пошкоджений або його реквізити неможливо розпізнати, його необхідно обміняти", - констатували в ГСЦ МВС.

Уточнюється, що зробити це можна:

як фізично - у сервісному центрі МВС;

так і онлайн - або через застосунок "Дія", або через електронний Кабінет водія.

"Після опрацювання заявки готове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна отримати поштовим оператором за вказаною адресою або іншим способом, передбаченим під час оформлення послуги", - повідомили у ГСЦ.

У чому перевага отримання такої послуги онлайн

Українцям нагадали, що онлайн-обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу дозволяє:

подати заяву у зручний час - без відвідування сервісного центру МВС;

відстежувати статус опрацювання заявки;

отримати готовий документ максимально зручним способом.

Переваги обміну техпаспорта онлайн (інфографіка: hsc.gov.ua)

"Цифрові сервіси Головного сервісного центру МВС постійно розширюються, щоб зробити отримання державних послуг простим і комфортним для кожного громадянина", - додали у прес-службі ГСЦ.

Як відновити техпаспорт через "Дію"

Для того, щоб відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через застосунок "Дія", необхідно:

відкрити розділ "Сервіси";

обрати послугу "Заміна свідоцтва про реєстрацію";

перевірити вказані дані;

вказати адресу для доставки поштою;

підтвердити заявку;

здійснити оплату послуги;

дочекатись повідомлення про результат.

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Як відновити техпаспорт через Кабінет водія

Щоб відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через електронний Кабінет водія, потрібно: