Безкоштовне відновлення прав та техпаспорта: у МВС запустили нову пільгу через війну

Українці, які пережили російський полон або незаконне позбавлення волі через війну, зможуть безкоштовно відновити водійське посвідчення та документи на автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка .

За словами міністра, скористатися правом на безкоштовне відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення з полону або незаконного утримання. Йдеться про відновлення втраченого посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в сервісних центрах МВС.

Документи на авто зниклих безвісти

Крім того, уряд врегулював питання, з яким стикаються родини людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зокрема, опікуни, яких призначено для управління майном таких осіб, зможуть відновлювати документи на транспортні засоби, зареєстровані на ім'я зниклих безвісти громадян.

Йдеться насамперед про свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Після відновлення документів опікуни матимуть законне право управляти таким майном в інтересах власника.

У МВС наголосили, що нові зміни мають допомогти громадянам швидше вирішувати проблеми з документами та захистом майнових прав під час війни.