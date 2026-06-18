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Безкоштовне відновлення прав та техпаспорта: у МВС запустили нову пільгу через війну

11:11 18.06.2026 Чт
2 хв
Скільки часу є на відновлення документів?
aimg Тетяна Веремєєва
Безкоштовне відновлення прав та техпаспорта: у МВС запустили нову пільгу через війну Фото: Сервісний центр МВС (Getty Images)
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Українці, які пережили російський полон або незаконне позбавлення волі через війну, зможуть безкоштовно відновити водійське посвідчення та документи на автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами міністра, скористатися правом на безкоштовне відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення з полону або незаконного утримання. Йдеться про відновлення втраченого посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в сервісних центрах МВС.

Документи на авто зниклих безвісти

Крім того, уряд врегулював питання, з яким стикаються родини людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зокрема, опікуни, яких призначено для управління майном таких осіб, зможуть відновлювати документи на транспортні засоби, зареєстровані на ім'я зниклих безвісти громадян.

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Йдеться насамперед про свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Після відновлення документів опікуни матимуть законне право управляти таким майном в інтересах власника.

У МВС наголосили, що нові зміни мають допомогти громадянам швидше вирішувати проблеми з документами та захистом майнових прав під час війни.

Раніше РБК-Україна писало, що під час воєнного стану українці можуть керувати автомобілем із посвідченням водія, термін дії якого закінчився, якщо воно було видане вперше на два роки. Таке спрощення діє до завершення воєнного стану та ще рік після нього. Водночас для поїздок за кордон прострочене посвідчення вважається недійсним.

Також ми розповідали, як в Україні можна перевірити, чи справжнє посвідчення водія. Зробити це лише за фото або сканом неможливо. Онлайн можна перевірити наявність документа в реєстрі, а повноцінно встановити його автентичність допоможе експертиза, під час якої фахівці аналізують захисні елементи, голограми, поліграфію та можливі ознаки підробки.

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Водійське посвідчення Автомобільний рух Водії Міністерство внутрішніх справ України
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