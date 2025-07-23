Техогляд обов'язковий? Що варто знати водіям і кому не уникнути перевірки

Деякі транспортні засоби в Україні підлягають обов'язковому технічному контролю. Проте не всі можуть знати, як часто його потрібно проходити й кого з водіїв це не стосується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ.

Насамкінець українцям розповіли, що ОТК транспортного засобу передбачає перевірку його технічного стану, а саме:

При цьому періодичність проходження обов'язкового техконтролю є такою:

В цілому обов'язковому технічному контролю (ОТК) підлягають в Україні транспортні засоби, які:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Україні набули чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Крім того, ми пояснювали, що терміново повинен перевірити кожен водій, аби його машина відповідала всім стандартам і вимогам.

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