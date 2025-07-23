Техогляд обов'язковий? Що варто знати водіям і кому не уникнути перевірки
Деякі транспортні засоби в Україні підлягають обов'язковому технічному контролю. Проте не всі можуть знати, як часто його потрібно проходити й кого з водіїв це не стосується.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ.
Кому та як часто потрібен техконтроль
В цілому обов'язковому технічному контролю (ОТК) підлягають в Україні транспортні засоби, які:
- беруть участь у дорожньому русі;
- зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ.
При цьому періодичність проходження обов'язкового техконтролю є такою:
- двічі на рік - для автобусів і спеціалізованих транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі (незалежно від строку експлуатації);
- щороку - для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більш як 3,5 тонни, причепів до них і таксі (незалежно від строку експлуатації);
- кожні два роки - для легкових автомобілів, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації більш як два роки.
Для яких ТЗ потрібен ОТК (інфографіка: hsc.gov.ua)
Які ТЗ не підлягають обов'язковому техогляду
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, деякі транспортні засоби не підлягають обов'язковому технічному контролю:
- легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, а також причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку);
- мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби (незалежно від строку експлуатації);
- легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни й причепи до них (зі строком експлуатації до двох років);
- технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені законом "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".
Що передбачає обов'язковий техконтроль ТЗ
Насамкінець українцям розповіли, що ОТК транспортного засобу передбачає перевірку його технічного стану, а саме:
- системи гальмового і рульового керування;
- зовнішніх світлових приладів;
- пневматичних шин та коліс;
- світлопропускання скла;
- газобалонного обладнання (за наявності);
- інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.
"Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет міністрів України", - підсумували у ГСЦ МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Україні набули чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.
Крім того, ми пояснювали, що терміново повинен перевірити кожен водій, аби його машина відповідала всім стандартам і вимогам.
Читайте також, що українцям робити зі знищеним авто під час війни (якщо, наприклад, транспорт згорів або був розбитий).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.