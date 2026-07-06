Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайн

Техпаспорт - один из основных документов водителя, но некоторые повреждения буквально "блокируют" его легитимность. Чтобы восстановить свидетельство о регистрации как можно быстрее, можно воспользоваться соответствующей услугой онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Главное:
В ГСЦ МВД напомнили, что свидетельство о регистрации транспортного средства (как один из основных документов водителя) должно:
В целом, по данным Главного сервисного центра, техпаспорт считается поврежденным и подлежит обязательному обмену, если он:
"Если у документа есть такие признаки, рекомендуем не медлить с его обменом", - подчеркнули в ГСЦ.
"Если документ поврежден или его реквизиты невозможно распознать, его необходимо обменять", - констатировали в ГСЦ МВД.
Уточняется, что сделать это можно:
"После обработки заявки готовое свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить почтовым оператором по указанному адресу или другим способом, предусмотренным при оформлении услуги", - сообщили в ГСЦ.
Украинцам напомнили, что онлайн-обмен свидетельства о регистрации транспортного средства позволяет:
"Цифровые сервисы Главного сервисного центра МВД постоянно расширяются, чтобы сделать получение государственных услуг простым и комфортным для каждого гражданина", - добавили в пресс-службе ГСЦ.
Для того чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через приложение "Дія", необходимо:
Чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через электронный Кабинет водителя, необходимо:
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