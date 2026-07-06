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Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайн

18:54 06.07.2026 Пн
3 мин
В каких случаях с обменом свидетельства о регистрации транспортного средства медлить нельзя?
aimg Ирина Костенко
В некоторых случаях с обменом техпаспорта медлить нельзя (фото иллюстративное: Getty Images)

Техпаспорт - один из основных документов водителя, но некоторые повреждения буквально "блокируют" его легитимность. Чтобы восстановить свидетельство о регистрации как можно быстрее, можно воспользоваться соответствующей услугой онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Главное:

  • Признаки повреждений: замена техпаспорта обязательна, если документ имеет существенные потертости, механические повреждения, дефекты защитных элементов или нечитаемые данные.
  • Процедура: обменять поврежденное свидетельство можно как офлайн (в сервисном центре МВД), так и онлайн (через приложение "Дія" или электронный Кабинет водителя).
  • Удобство: онлайн-услуга позволяет избежать очередей, подать заявление в любое время и заказать доставку готового документа почтой.

Когда техпаспорт считается поврежденным и подлежит обмену

В ГСЦ МВД напомнили, что свидетельство о регистрации транспортного средства (как один из основных документов водителя) должно:

  • быть пригодным для идентификации транспортного средства (ТС);
  • содержать всю необходимую информацию, которую можно беспрепятственно прочесть.
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В целом, по данным Главного сервисного центра, техпаспорт считается поврежденным и подлежит обязательному обмену, если он:

  • непригоден для использования;
  • имеет механические повреждения;
  • имеет повреждение защитных элементов;
  • имеет потертости (из-за которых невозможно прочесть часть сведений);
  • поврежден настолько, что делает невозможной визуальную идентификацию документа или проверку его подлинности.

"Если у документа есть такие признаки, рекомендуем не медлить с его обменом", - подчеркнули в ГСЦ.

Когда свидетельство о регистрации ТС обменять обязательно (инфографика: hsc.gov.ua)

Как можно восстановить свидетельство о регистрации ТС

"Если документ поврежден или его реквизиты невозможно распознать, его необходимо обменять", - констатировали в ГСЦ МВД.

Уточняется, что сделать это можно:

  • как физически - в сервисном центре МВД;
  • так и онлайн - либо через приложение "Дія", либо через электронный Кабинет водителя.

"После обработки заявки готовое свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить почтовым оператором по указанному адресу или другим способом, предусмотренным при оформлении услуги", - сообщили в ГСЦ.

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В чем преимущество получения такой услуги онлайн

Украинцам напомнили, что онлайн-обмен свидетельства о регистрации транспортного средства позволяет:

  • подать заявление в удобное время - без посещения сервисного центра МВД;
  • отслеживать статус обработки заявки;
  • получить готовый документ максимально удобным способом.

Преимущества обмена техпаспорта онлайн (инфографика: hsc.gov.ua)

"Цифровые сервисы Главного сервисного центра МВД постоянно расширяются, чтобы сделать получение государственных услуг простым и комфортным для каждого гражданина", - добавили в пресс-службе ГСЦ.

Как восстановить техпаспорт через "Дію"

Для того чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через приложение "Дія", необходимо:

  • открыть раздел "Сервіси";
  • выбрать услугу "Заміна свідоцтва про реєстрацію";
  • проверить указанные данные;
  • указать адрес для доставки по почте;
  • подтвердить заявку;
  • произвести оплату услуги;
  • дождаться сообщения о результате.
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Как восстановить техпаспорт через Кабинет водителя

Чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через электронный Кабинет водителя, необходимо:

  • войти в Кабинет водителя - авторизироваться с помощью ID.GOV.UA или "Дія.Підпис";
  • выбрать услугу по восстановлению (обмену) свидетельства регистрации транспортного средства;
  • проверить указанные данные;
  • указать адрес для доставки по почте;
  • оплатить административную услугу;
  • отправить заявку на обработку.
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