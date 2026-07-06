Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайн

Главное: Признаки повреждений : замена техпаспорта обязательна, если документ имеет существенные потертости, механические повреждения, дефекты защитных элементов или нечитаемые данные.

: замена техпаспорта обязательна, если документ имеет существенные потертости, механические повреждения, дефекты защитных элементов или нечитаемые данные. Процедура : обменять поврежденное свидетельство можно как офлайн (в сервисном центре МВД), так и онлайн (через приложение "Дія" или электронный Кабинет водителя).

: обменять поврежденное свидетельство можно как офлайн (в сервисном центре МВД), так и онлайн (через приложение "Дія" или электронный Кабинет водителя). Удобство: онлайн-услуга позволяет избежать очередей, подать заявление в любое время и заказать доставку готового документа почтой.

Когда техпаспорт считается поврежденным и подлежит обмену

В ГСЦ МВД напомнили, что свидетельство о регистрации транспортного средства (как один из основных документов водителя) должно:

быть пригодным для идентификации транспортного средства (ТС);

содержать всю необходимую информацию, которую можно беспрепятственно прочесть.

В целом, по данным Главного сервисного центра, техпаспорт считается поврежденным и подлежит обязательному обмену, если он:

непригоден для использования;

имеет механические повреждения;

имеет повреждение защитных элементов;

имеет потертости (из-за которых невозможно прочесть часть сведений);

поврежден настолько, что делает невозможной визуальную идентификацию документа или проверку его подлинности.

"Если у документа есть такие признаки, рекомендуем не медлить с его обменом", - подчеркнули в ГСЦ.

Когда свидетельство о регистрации ТС обменять обязательно (инфографика: hsc.gov.ua)

Как можно восстановить свидетельство о регистрации ТС

"Если документ поврежден или его реквизиты невозможно распознать, его необходимо обменять", - констатировали в ГСЦ МВД.

Уточняется, что сделать это можно:

как физически - в сервисном центре МВД;

так и онлайн - либо через приложение "Дія", либо через электронный Кабинет водителя.

"После обработки заявки готовое свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить почтовым оператором по указанному адресу или другим способом, предусмотренным при оформлении услуги", - сообщили в ГСЦ.

В чем преимущество получения такой услуги онлайн

Украинцам напомнили, что онлайн-обмен свидетельства о регистрации транспортного средства позволяет:

подать заявление в удобное время - без посещения сервисного центра МВД;

отслеживать статус обработки заявки;

получить готовый документ максимально удобным способом.

Преимущества обмена техпаспорта онлайн (инфографика: hsc.gov.ua)

"Цифровые сервисы Главного сервисного центра МВД постоянно расширяются, чтобы сделать получение государственных услуг простым и комфортным для каждого гражданина", - добавили в пресс-службе ГСЦ.

Как восстановить техпаспорт через "Дію"

Для того чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через приложение "Дія", необходимо:

открыть раздел "Сервіси";

выбрать услугу "Заміна свідоцтва про реєстрацію";

проверить указанные данные;

указать адрес для доставки по почте;

подтвердить заявку;

произвести оплату услуги;

дождаться сообщения о результате.

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Как восстановить техпаспорт через Кабинет водителя

Чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через электронный Кабинет водителя, необходимо: