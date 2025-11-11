ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Таяні потролив росіян через "трирічний наступ" в Україні: малюють "епохальні" успіхи

Італія, Вівторок 11 листопада 2025 22:49
UA EN RU
Таяні потролив росіян через "трирічний наступ" в Україні: малюють "епохальні" успіхи Фото: Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія намагається представити свої військові успіхи в Україні як "епохальні", хоча вони є лише "частковими".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує La Repubblica.

Італійський міністр під час спілкування з журналістами потролив росіян на тлі останніх новин про бої за місто Покровськ на Донеччині.

"Вже три роки вони кажуть про російський наступ, тому що повідомляють про часткові успіхи, як про епохальні", - заявив Таяні.

Він вважає, що Росія намагається "отримати максимум перед можливою зустріччю з Трампом".

"Вони піднімають ціну, намагаються отримати максимум зараз, до настання зими", - додав італійський міністр.

Таяні також висловив переконання, що з настанням зими російські окупанти вже "нічого не зможуть зробити" на фронті.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія прагне якомога швидше захопити Покровськ, щоб створити враження, ніби вона здатна встановити повний контроль над Донбасом.

Зараз бої вже точаться в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, вдалося прорватися близько тисячі російських військових.

Зазначимо, 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ розповів, що українські військові зупинили просування окупантів на півночі Покровська і не допустили перерізання важливої логістичної дороги.

Наразі підрозділи ГУР Міноборони України проводять у Покровську успішні операції, які спрямовані на розширення вогневого контролю над логістикою росіян.

РБК-Україна раніше писало, що Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Покровськ Війна в Україні Окупанти
Новини
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа