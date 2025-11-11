Таяни потроллил россиян из-за "трехлетнего наступления" в Украине: рисуют "эпохальные" успехи
Россия пытается представить свои военные успехи в Украине как "эпохальные", хотя они являются лишь "частичными".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует La Repubblica.
Итальянский министр во время общения с журналистами потроллил россиян на фоне последних новостей о боях за город Покровск в Донецкой области.
"Уже три года они говорят о российском наступлении, потому что сообщают о частичных успехах, как об эпохальных", - заявил Таяни.
Он считает, что Россия пытается "получить максимум перед возможной встречей с Трампом".
"Они поднимают цену, пытаются получить максимум сейчас, до наступления зимы", - добавил итальянский министр.
Таяни также выразил убеждение, что с наступлением зимы российские оккупанты уже "ничего не смогут сделать" на фронте.
Бои за Покровск
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, будто она способна установить полный контроль над Донбассом.
Сейчас бои уже идут в пределах самого города, куда, по данным источников РБК-Украина, удалось прорваться около тысячи российских военных.
Отметим, 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ рассказал, что украинские военные остановили продвижение оккупантов на севере Покровска и не допустили перерезания важной логистической дороги.
Сейчас подразделения ГУР Минобороны Украины проводят в Покровске успешные операции, которые направлены на расширение огневого контроля над логистикой россиян.
РБК-Украина ранее писало, что Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".