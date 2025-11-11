Таяни потроллил россиян из-за "трехлетнего наступления" в Украине: рисуют "эпохальные" успехи

Россия пытается представить свои военные успехи в Украине как "эпохальные", хотя они являются лишь "частичными".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует La Repubblica .

Итальянский министр во время общения с журналистами потроллил россиян на фоне последних новостей о боях за город Покровск в Донецкой области.

"Уже три года они говорят о российском наступлении, потому что сообщают о частичных успехах, как об эпохальных", - заявил Таяни.

Он считает, что Россия пытается "получить максимум перед возможной встречей с Трампом".

"Они поднимают цену, пытаются получить максимум сейчас, до наступления зимы", - добавил итальянский министр.

Таяни также выразил убеждение, что с наступлением зимы российские оккупанты уже "ничего не смогут сделать" на фронте.