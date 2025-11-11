ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Таяни потроллил россиян из-за "трехлетнего наступления" в Украине: рисуют "эпохальные" успехи

Италия, Вторник 11 ноября 2025 22:49
UA EN RU
Таяни потроллил россиян из-за "трехлетнего наступления" в Украине: рисуют "эпохальные" успехи Фото: Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия пытается представить свои военные успехи в Украине как "эпохальные", хотя они являются лишь "частичными".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует La Repubblica.

Итальянский министр во время общения с журналистами потроллил россиян на фоне последних новостей о боях за город Покровск в Донецкой области.

"Уже три года они говорят о российском наступлении, потому что сообщают о частичных успехах, как об эпохальных", - заявил Таяни.

Он считает, что Россия пытается "получить максимум перед возможной встречей с Трампом".

"Они поднимают цену, пытаются получить максимум сейчас, до наступления зимы", - добавил итальянский министр.

Таяни также выразил убеждение, что с наступлением зимы российские оккупанты уже "ничего не смогут сделать" на фронте.

Бои за Покровск

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, будто она способна установить полный контроль над Донбассом.

Сейчас бои уже идут в пределах самого города, куда, по данным источников РБК-Украина, удалось прорваться около тысячи российских военных.

Отметим, 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ рассказал, что украинские военные остановили продвижение оккупантов на севере Покровска и не допустили перерезания важной логистической дороги.

Сейчас подразделения ГУР Минобороны Украины проводят в Покровске успешные операции, которые направлены на расширение огневого контроля над логистикой россиян.

РБК-Украина ранее писало, что Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Покровск Война в Украине Оккупанты
Новости
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа