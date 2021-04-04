Тарифы и субсидии: что изменится в апреле

В апреле в Украине заканчивается отопительный сезон, и платежки за коммуналку за этот месяц будут значительно меньше. Однако вопрос тарифов остается одним из главных для украинцев.

О том, что изменится для граждан в апреле, в материале РБК-Украина.

Рыночные цены на газ

Постановление Кабмина о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр действовало только до 31 марта. Однако возврат к рыночным ценам почти ничего не изменит для потребителей. Почти все поставщики газа установили цену на газ для населения в апреле на прежнем уровне.

Несколько компаний установили цены несколько ниже 6,99 гривен за кубометр - до 6,70 гривен. Среди них и государственная компания "Нафтогаз", которая с января продает газ населению по 6,86 гривен.

При этом в Украине готовят "годовой продукт", и поставщики газа с 1 мая будут обязаны предлагать цену на газ на 12 месяцев.

Тарифы на отопление и горячую воду

После роста цен на коммуналку в начале года правительство подписало с Ассоциацией городов Украины меморандум о замораживании тарифов на отопление и горячую воду конца отопительного сезона. "Нафтогаз" уже предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ. При этом источник погашения долгов, которые возникнут у производителей тепла, пока не определен.

Тарифы на электроэнергию

Электроэнергия резко подорожала для населения с 1 января 2021 года, когда Кабмин установил цену на первый квартал. Однако в конце марта правительство решило зафиксировать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч еще на один месяц. Цена будет действовать до 1 мая 2021 года.

Субсидии

До окончания отопительного сезона изменений в назначении субсидий не произойдет. Однако Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предполагается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии.

Согласно документу, в течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных государственных администраций, кроме определенных способов их подачи, также в бумажном виде.

Кроме того, Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".