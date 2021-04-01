Поставщики газа установили цены на апрель. Сколько будем платить

Постановление Кабинета министров Украины о замораживании цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр утратило силу с 1 апреля. Однако большинство компаний оставили эту цену на апрель.

По данным мониторинга, несколько компаний установили цены несколько ниже 6,99 гривен за кубометр - до 6,70 гривен. Среди них и государственная компания "Нафтогаз", которая с января продает газ населению по 6,86 гривен.

Однако большинство компаний оставили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Также несколько поставщиков предлагают газ дороже - до 8,85 гривен за кубометр.