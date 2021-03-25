Как долго электроэнергия будет стоить 1,68 гривен: обнародовано постановление Кабмина

Кабинет министров Украины зафиксировал тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч еще на один месяц. Цена будет действовать до 1 мая 2021 года.

Постановлением также изменяются условия для "Энергоатома" в положении о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта заявил, что Кабинет министров решил сохранить цену на электроэнергию для населения с 1 апреля на прежнем уровне - 1,68 гривен за 1 кВт·ч.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа за первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт·ч вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения действовали до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп 1 кВт·ч, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·ч